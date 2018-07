Tunisie: Il n'y a pas de quoi pavoiser !

Halte, s'il vous plaît, car personne n'a le droit de faire ce genre de comparaison ou de comparer l'incomparable pour plusieurs raisons.

Jusqu'à quand va-t-on continuer de faire usage de la même langue de bois qui habite l'esprit de tous les responsables tunisiens, y compris ceux qui veillent aux destinées de l'activité sportive et de prendre le peuple pour un troupeau de moutons?

La réalité est que le Mondial de 2018 était un vrai fiasco sur toute la ligne. Et qu'il faut cesser de nous prendre pour des demeurés.

On aurait aimé que Nabil Maâloul et ses joueurs reconnaissent leurs limites et crient haut et fort qu'ils étaient incapables de faire mieux que ce qu'ils ont fait.

D'ailleurs, personne ne cherche à leur faire porter le chapeau car la responsabilité du visage pâle affiché par la Tunisie incombe en premier lieu à la mauvaise qualité de nos politiciens et à tout notre système passé maître de l'improvisation et du laisser-aller.

Le seul méritant est Youssef Msakni

Analysons maintenant sereinement et objectivement le parcours de notre équipe nationale et faisons-en une tentative de bilan ou d'évaluation, bien que ni les évaluations ni les enquêtes n'aient jamais servi à quelque chose dans notre pays. Mais faisons quand même ce que notre conscience nous dicte de faire pour contrecarrer tout genre de mensonge et de tromperie.

Commençons d'abord par le dernier match Tunisie-Panama à propos duquel on ne va pas parler de la «formidable» et historique victoire ayant été à l'origine des trois points glanés dans la souffrance face à la plus faible équipe de ce Mondial. Parlons plutôt de la faiblesse de notre équipe nationale qui s'est encore vérifiée et confirmée dans ce match qui rappelle ce que nous avons enduré contre la Libye à Radès un certain 11 novembre 2017 et toutes les frayeurs que nous avions connues avec. Oui, même le très modeste Panama, devant lequel le minimum à réaliser était une large victoire, a cherché à nous mettre à genoux tellement on était faible et prenable dans ce mondial de la déception et de la désolation.

Les trois points de ce match ne ressemblent aucunement à ceux réussis par l'équipe de 78 car le Mexique de Sanchez, Vasquez Ayala, Cuellar, Martinez, Tena et consorts était nettement supérieur au modeste Panama actuel.

En plus, nos soixante-dix-huitards ne peuvent être comparés à nos internationaux actuels qui ne leur arrivent pas à la cheville dans tous les compartiments.

Amateurs qu'ils étaient, ils avaient battu le Mexique (3-1) et tenu tête à l'Allemagne (0-0) championne du monde en titre (1974) pour ne s'incliner que laborieusement devant la Pologne de Kasperzack, Deyna, Lato, Tomasewki et consorts (0-1) qui avaient le mérite, rappelons-le, d'avoir éliminé l'Angleterre à Wembley même dans les éliminatoires.

Aucun mérite n'est à décerner à cette nouvelle équipe nationale de Tunisie qui était proche, avant-hier, de la plus honteuse de ses cinq participations aux phases finales de la Coupe du monde si le Panama avait réussi à la battre ou à la tenir en échec. Ce qui était fort possible et évité de justesse. Le seul mérite de l'équipe nationale d'aujourd'hui, car il n'y en a vraiment qu'un seul, ce qui s'est d'ailleurs totalement vérifié, c'est celui d'avoir eu un joueur comme Youssef Msakni. Ce dernier, qui a brillé par sa très regrettable absence en Russie, est le seul à avoir hissé le onze national à un certain niveau appréciable et compétitif sur le plan continental grâce à son talent d'exception. Lequel niveau d'exception existait à profusion en 1978 avec les Tarek Dhiab, Témime Lahzemi, Hamadi Agrebi, Néjib Ghommidh, Attouga, Khemaïes Laâbidi, Mokhtar Dhouib et la liste est longue.

Loin de pleurer nostalgiquement notre passé honorable ni de cracher sur notre avenir qui pourrait être plus radieux que notre passé, disons franchement que notre présent ne permet pas de bomber le torse. Il faudrait plutôt tirer les enseignements de toutes nos expériences et de travailler avec beaucoup d'honnêteté et en silence. Il faut également se rendre à l'évidence que notre football, à l'image de notre pays et de tous les pays arabes, n'a pas avancé d'un iota. Il a même beaucoup régressé au point d'inquiéter et d'inciter à tirer la sonnette d'alarme. A bon entendeur (s'il y en a bien sûr), salut.