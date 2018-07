Congo-Kinshasa: Message à la nation - Joseph Kabila exhorte les Congolais à s'approprier le processus électoral

Le président de la République s'est adressé à ses compatriotes le 29 juin, à l'occasion de de la commémoration du cinquante-huitième anniversaire de l'accession du pays à la souveraineté nationale et internationale.

Ne dérogeant pas à la règle qui veut qu'il s'exprime à chaque célébration de la fête de l'indépendance du pays, Joseph Kabila s'est adressé, la veille du 30 juin, à la nation. Dans un message laconique lu sur les antennes de la "RTNC", le président de la République a fait appel au sens patriotique des Congolais, à l'heure où des projets de déstabilisation de leur pays sont en train d'être concoctés à l'extérieur et en dehors d'eux. C'est aux congolais, a-t-il dit, à qui revient le droit de décider du sort et de l'avenir de leur pays et nulle part que sur le sol congolais. « (... ) C'est bien vous les souverains et c'est à vous de décider du sort et de l'avenir de notre cher et beau pays », a exhorté Joseph Kabila. Et la seule manière pour les Congolais de faire face à toutes les menaces qui pèsent sur l'autodétermination de leur pays, c'est de s'approprier le processus électoral en cours, se convainc le chef de l'Etat.

« Je me réjouis que la célébration de la fête nationale intervienne cette année, en plein processus électoral. Au lendemain de la convocation de l'électorat (... ) ce processus, vous vous en êtes approprié à différentes étapes de son parcours. Je vous exhorte à vous y accrocher (... ) », a indiqué Joseph Kabila. Tout le monde devra mettre la main à la pâte pour matérialiser le vœu de voir le troisième cycle électoral dans lequel le pays est engagé s'accomplir. Il a, de ce fait, encouragé la société civile et la classe politique à s'impliquer dans le processus électoral en cours. « J'invite la classe politique et toutes les forces sociales à s'impliquer sans réserve dans la matérialisation de ce rendez-vous historique en vue une fois de plus de consolider notre jeune démocratie laquelle ne peut souffrir du reste d'aucun complexe », a-t-il déclaré, tout en réitérant son appel à l'unité, à la paix et à la cohésion nationale.

Pour terminer, il a émis un souhait de voir s'améliorer l'économie et le social. « Je reste convaincu que les efforts en cours permettront de poursuivre notre devoir d'améliorer votre bien-être social », a-t-il dit.

A noter que c'est en principe le dernier discours du 30 juin qu'a prononcé le président de la République, étant entendu que les élections générales pour lesquelles la Constitution ne l'autorise pas à participer se tiendront le 23 décembre.