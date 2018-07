Tunisie: Bassirou Compaoré file au CA

Nicolas Apoku sera finalement cédé

Le jeune défenseur international ghanéen, Nicolas Apoku, va finalement quitter le Club Africain. Sa prochaine destination est un secret de Polichinelle, un point de chute connu de tous, soit le club italien d'Udinese. En contrepartie, le CA empochera 2,5 millions de dinars.

Belaïd de retour au CA

Le stratège du milieu Tijani Belaïd pourrait finalement poursuivre au CA. Des négociations ont débuté en ce sens et les pourparlers pourraient aboutir dans les tout prochains jours.

Reconductions clubistes

Le Club Africain a annoncé récemment la prolongation des baux du gardien Seïf Charfi et l'avenant de l'axial Fakhreddine Jaziri.

Ces deux éléments ont prolongé de trois ans, jusqu'au 30 juin 2021.

Adem Rejaibi retourne au CAB

Sur fond de litige d'ordre financier, l'avant de l'EST retrouverait Bizerte dans les plus brefs délais. Adem Rejaibi serait ainsi sur le point de réintégrer de nouveau son club formateur, le CAB. Cependant, la sortie du Parc A ne serait pas sans remous. Il se trame ainsi que l'attaquant de l'EST aurait déposé une plainte auprès de la commission des litiges. Le joueur exige huit mois de salaire et la résiliation de son contrat. Aux dernières nouvelles, il aurait déjà trouvé un accord avec le président cabiste, Abdessalam Saïdani.

Doublé de Blaïli

L'Espérance Sportive de Tunis s'est imposée (2-0) face à l'USM Alger, dans le cadre d'un test disputé au stade Chedly Zouiten.

Youssef Blaïli a inscrit un doublé (71' et 85').

Ben Cherifia mettrait le cap sur l'Arabie Saoudite

Courtisé par les clubs saoudiens, Al Hazm et Al Fath, le portier de l'Espérance Sportive de Tunis, Moez Ben Cherifia, pourrait céder aux sirènes des pétrodollars. Rappelons que l'EST a récemment recruté Rami Jeridi, ex-gardien du CSS et pur produit «sang et or».