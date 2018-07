Cote d'Ivoire: Décès de l'enfant Excel Konan - Les avocats de Djiré appellent les internautes à la retenue

Me Kaba Mohamed et Me Souleymane Diallo, les conseils de Djiré Abdoul Aziz, le principal suspect dans le décès de l'enfant Excel Konan, étaient, hier, face à la presse, dans leur cabinet à Cocody.

Il s'agissait pour ces avocats d'appeler les Ivoiriens en général et les internautes en particulier à la retenue dans cette affaire. En évitant de culpabiliser et d'exposer leur client à la vindicte populaire, alors que la police criminelle et le procureur de la République en charge du dossier continuent d'investiguer.

«... Il nous a été amené de constater que des passions se déchaînent contre M. Djiré sur le fondement d'informations erronées censées provenir du résultat de l'autopsie», fait remarquer le conseil de Djiré.

Revenant sur les circonstances du décès de l'enfant Excel au domicile de leur client, les avocats du principal mis en cause soutiennent qu'il n'a eu aucun contact avec le gamin avant la découverte de son corps dans la piscine.

Le jour des faits, le maître des lieux, rentré du petit pèlerinage de La Mecque, observait à son domicile les sept jours prescrits par la religion, avant la cérémonie festive qui doit marquer sa sortie officielle.

C'est dans ce cadre que, selon les avocats, il a fait venir à son domicile des menuisiers et un carreleur pour installer des meubles et procéder à des réparations au niveau du carrelage. Ce qui a occasionné un mouvement de personnes à son domicile. Entretemps, le vigile qui, d'ordinaire, est installé devant le portail, a été mis un moment à contribution.

Noyade accidentelle ?

Pour le conseil de Djiré, c'est certainement ce moment que l'enfant Excel a mis à profit pour avoir accès au domicile, puisque le portail n'était pas fermé. Or à l'intérieur, les portillons qui protègent la piscine ne se ferment plus.

«M. Djiré a fait installer ce dispositif de sécurité pour empêcher que ses enfants, qui ne savaient pas nager à l'époque, aient accès à la piscine. Aujourd'hui que tous savent nager, personne ne veille à ce que les portillons restent constamment fermés», expliquent les avocats.

Pour qui l'enfant s'est certainement retrouvé dans la piscine, puisque le couloir qui conduit à la terrasse et au salon débouche sur la piscine. Fort de ces hypothèses, les avocats appellent à la prudence, surtout que «les différentes constatations faites jusqu'à présent vont dans le sens d'une noyade, de sorte que la thèse de la noyade accidentelle reste à privilégier... », affirme Me Kaba.

Qui s'interroge sur l'opportunité pour son client d'appeler la police pour un «crime rituel» qu'il aurait commis, comme certaines sources veulent le faire croire. Mieux, le conseil informe que les frais d'autopsie et autres pour la manifestation de la vérité ont été pris en charge par le mis en cause.

Pour rappel, le 20 juin, l'enfant Excel Konan a été retrouvé mort au domicile de Djiré Abdoul Aziz à Marcory Gfci. Le maître des lieux et son vigile sont aux mains de la police criminelle pour nécessité d'enquête.