Congo-Brazzaville: Découverte - Le ministre burkinabé de l'administration territoriale s'imprègne de l'histoire de Pierre Savorgnan de Brazza

En séjour en République du Congo, Siméon Sawadogo a visité le mémorial Pierre-Savorgnan-de Brazza, le 29 juin, pour se rappeler la fondation de Brazzaville qu'il a apprise à l'école.

Accompagné du député Sayouba Ouedraogo, premier vice-président de la Commission des Affaires générales institutionnelles et des droits humains de l'Assemblée nationale de son pays, le ministre burkinabé a été reçu au mémorial Pierre-Savorgnan-de Brazza par sa directrice générale, Bélinda Ayessa.

Celle-ci l'a édifié sur l'histoire de Pierre Savorgnan de Brazza, avant de le faire visiter l'ensemble de cette institution. Au sortir de sa visite, Siméon Sawadogo a dit avoir retenu deux éléments essentiels: la ferveur et la confiance avec lesquelles la directrice générale et l'ensemble du personnel ont bien voulu lui montrer ce lieu et l'histoire très émouvante racontée à travers ce mémorial.

« ...Parce que cela nous fait vivre ce que nous avons appris dans les livres tant à l'école primaire, en Afrique de l'ouest, qu'à travers l'Afrique et le monde et même à l'université. Et venir voir Pierre Savorgnan de Brazza couché ici avec sa famille, je crois que c'est plus qu'émouvant. C'est en même temps une leçon que cela nous donne, une leçon d'humilité, qui nous amène à comprendre que l'histoire n'est pas ce que chacun pense mais l'histoire est également la traduction de ce que chacun est et ce que nous sommes ensemble, c'est très important », a dit le ministre burkinabé.

Siméon Sawadogo a poursuivi qu'il y a eu à l'intérieur du continent des hommes de cœur, qui ont vécu avec la population, qui se sont appropriés les volontés de liberté et d'épanouissement de cette population. Cela peut ne pas être bien perçu dans les universités mais la pratique est bien celle-là. « Quand vous entendez en Afrique de l'ouest le roi Makoko et que vous venez voir comment le roi Makoko et Pierre Savorgnan de Brazza ont travaillé pour sauver des esclaves, pour indiquer à la population comment s'épanouir à travers des travaux, des activités structurantes, c'est assez important. Nous ne pouvons que nous incliner devant sa mémoire, devant la mémoire des hommes qui l'ont accompagné comme le sergent Malamine Camara qui vient du Sénégal et qui a beaucoup défendu cette ville-là. C'est une opportunité pour nous dire que c'est la même perception que les deux pays ont, le Burkina Faso et le Congo, présidés par Rock Marc Kaboré et Denis Sassou N'Guesso. Ce sont des expressions comme ça que l'on doit pouvoir faire pour accompagner nos peuples pour le développement culturel, économique et social », a-t-il ajouté.

Enfin, avant de quitter le mémorial, Siméon Sawadogo a inscrit sur le livre d'or de cette institution. « C'est avec une grande émotion que je visite ce mémorial en l'honneur de M. Pierre Savorgnan de Brazza qui a fondé cette ville, en compagnie de l'honorable député et de ma famille. Parfois l'histoire nous donne suffisamment de leçons et nous indique la voie de l'honneur, de partage et du vivre chacun pour soi. Merci la République du Congo de nous faire vivre cela et mes encouragements à la directrice générale et à son personnel. »