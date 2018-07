Cote d'Ivoire: Infrastructures sportives/ MTN Ligue1 - La commune d'Abobo dispose désormais d'une pelouse synthétique FIFA

La commune d'Abobo peut se vanter d'avoir sa pelouse synthétique.

Le joyau a été remis officiellement, le 29 juin 2018, par la Fédération ivoirienne de football (Fif) au Ministère des Sports et Loisirs et à la Mairie de ladite Commune en présence du ministre François Albert Amichia, premier responsable du Sport ivoirien, du maire de la commune d'Abobo, Mme Jeanne Peumonh et de M. Augustin Sidy Diallo Sidy, résident de la FIF.

En présence des dirigeants de clubs, de centre de formation, hommes de presse et habitants de la commune venus en grand nombre, le Ministre Amichia à promis que son Département et les autorités municipales se mettront ensemble afin de doter ce complexe d'une tribune et des vestiaires. Il a profité de cette occasion pour annoncer la construction de 91 centres de proximité à travers tout le pays.

Le 1er vice-président de la Fif, Sory Diabaté en a profité pour rappeler que seuls les matches de la Mtn Ligue1 n'y seront pas programmés. L'administrateur de cette pelouse "new-look" qui en aura au moins pour une durée d'une vingtaine d'année, a été confiée à Sanogo Souleymane, président de Sol Fc.

Rappelons que c'est après la remise officielle de la pelouse "relooké" du stade de Yopougon le 30 avril dernier, c'étai au tour d'Abobo de bénéficier d'une pelouse synthétique Fifa.