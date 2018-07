Angola: Cuanza Norte - La pénurie de ressources humaines entrave l'activité commerciale

Pour cette raison, a-t-il poursuivi, les opérateurs économiques et les responsables des unités organiques du ministère du Commerce doivent maintenir une interaction avec les structures provinciales et municipales du secteur, visant la mise en œuvre effective des mesures de restructuration de l'activité commerciale dans le pays.

D'autre part, Joffre Van-Dúnem Júnior a précisé que l'Institut national de la défense des consommateurs (INADEC) avait conclu, au début de l'année 2018, un cycle de formation, commencé en 2014, sur l'hygiène et la sécurité alimentaire, qui a permis la formation des superviseurs de l'institution et 3500 opérateurs de la branche alimentaire.

Pour atténuer la situation, a-t-il dit, son ministère a réactivé au début de cette année l'École nationale de commerce (ENCO), où 385 étudiants suivent des cours dans quatre provinces, à savoir Huambo, Benguela, Cabinda et Luanda, et des fonctionnaires qui renforceront le personnel du secteur.

Ndalatando — Le ministre du Commerce, Joffre Van-Dúnem Júnior, a déclaré vendredi que la pénurie de ressources humaines et financières dans les bureaux provinciaux de son ministère rendait difficile la gestion, l'organisation et la supervision des activités commerciales et la prestation de services en Angola.

