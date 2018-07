Angola: La restructuration du secteur minier et pétrolier se poursuit

Luanda — Le processus de restructuration du secteur minier et pétrolier, actuellement en cours dans le pays, se poursuivra dans le cadre de stratégies visant à renforcer l'activité productive et la responsabilité sociale des entreprises concernées.

Selon le ministre des Ressources minérales et du Pétrole, Diamantino Azevedo, ce processus implique des entreprises publiques telles que Sonangol, Endiama, Sodiam et Ferrangol.

Diamantino Azevedo, qui intervenait à la cérémonie de clôture du 1er Conseil consultatif du ministère des Ressources minérales et pétrolières, a déclaré que les ressources minières et d'hydrocarbures, soit aujourd'hui soit dans l'avenir, jouaient un rôle de premier plan dans le processus économique, malgré les défis imposés par certains caractéristiques intrinsèques telles que la volatilité des prix et les niveaux de réserves.

Cette situation, selon le responsable, augmente la responsabilité du secteur à œuvrer pour atteindre les objectifs fixés par l'exécutif dans le cadre du Plan intérimaire d'octobre 2017 et mars 2018, ainsi que le Plan national de développement (PND) 2018/2022.

Le 1er Conseil consultatif du ministère des Ressources minérales et pétrolières, qui s'est tenu sous la devise « Ressources minérales et pétrolières au service de la croissance économique et sociale de l'Angola», a conclu que les principaux facteurs qui ont affecté les activités de production de pétrole en 2017, étaient liés aux arrêts imprévus de certaines installations et le déclin naturel de la production des principaux champs.

Au cours de cette période, il y a eu également des retards dans l'entrée de la production du projet Kaombo dans le bloc 32, ainsi que la non-approbation des programmes et des contrats des sociétés d'exploitation au cours des années précédentes.

En ce qui concerne la production du sous-secteur minier, les principales contraintes mentionnées concernent l'état des routes d'accès, l'approvisionnement en électricité, l'approvisionnement en eau, entre autres.

Ils ont également prône la nécessité de réglementer le code minier dans son intégralité.