Sénégal: Coopération Sénégal-Muritanie - Sensibilisation pour une paix durable

Le 29 janvier dernier, les pêcheurs de Guet-Ndar manifestaient leur colère suite au décès d'un des leurs abattus par les garde-côtes mauritaniens dans leurs eaux territoriales.

Ce rassemblement a été l'occasion pour ces jeunes pêcheurs de s'attaquer non seulement à des boutiques mauritaniennes mais également à des édifices publics (exemple, Senelec) et parapublics, notamment le Centre de documentation et des archives (Cda) de l'Omvs, situé à Ndar-Toute.

Compte tenu d'une telle situation préoccupante due au retard noté dans le renouvellement des licences de pêche, des initiatives visant à apaiser les esprits doivent être trouvées aussi bien par le Sénégal et la Mauritanie, que par d'autres acteurs qui subissent des dégâts collatéraux en cas d'affrontements. A cet effet, étant dans la dynamique de contribuer efficacement à la recherche d'une paix durable entre les deux pays, le Réseau des journalistes pour les activités de l'Omvs (Rejao), qui ambitionne d'être une grande organisation inclusive et proactive, a jugé nécessaire de prêcher la bonne parole dans la Langue de Barbarie où on retrouve plusieurs communautés de pêcheurs sénégalais.

Sur cette même lancée, ces membres du Rejao, en poste dans les trois régions du septentrion sénégalais, envisagent d'organiser, ce samedi, une journée de sensibilisation des populations sur l'urgence et la nécessité de renforcer la coopération entre les deux Etats voisins.

Selon le président du Rejao, Ahmad Mouslim Diba, chef du service régional de l'Aps de Louga, ce sera l'occasion pour les représentants de l'Omvs d'expliquer aux participants, les missions de cet organisme international, qui appartient aux quatre Etats : Mali, Mauritanie, Guinée-Conakry et Sénégal. Les responsables du Centre de documentation et des archives (Cda) de l'Omvs feront des exposés sur leurs activités et réfléchiront avec l'assistance sur les voies et moyens à mettre en œuvre pour promouvoir les relations de bon voisinage que les populations riveraines du Sénégal et de la Mauritanie doivent entretenir quotidiennement. Il s'agira également de leur faire savoir que le Cda est un bien commun qu'il faut sauvegarder. Car, a-t-il rappelé, « ce joyau est un patrimoine précieux ».

M. Diba a fait savoir que plus de 400 élèves des établissements scolaires de Guet-Ndar, Santhiaba et Gokhou-Mbathie, des centaines de pêcheurs, mareyeurs, femmes transformatrices de produits halieutiques, de représentants d'Asc et d'autres mouvements associatifs, de conseillers de quartiers, d'imams et de notables de la Langue de Barbarie, participeront à cette grande journée de sensibilisation et d'information.