Cote d'Ivoire: Max-Alain Gradel - « J'arrive à un moment de ma carrière où j'ai aussi besoin de stabilité »

« C'est un choix fort oui, mais j'ai vraiment senti de la confiance autour de moi, de la part du club et notamment du Président. Le coach a également tout fait pour que je reste ici. J'ai eu des offres d'autres clubs, mais j'arrive à un moment de ma carrière où j'ai aussi besoin de stabilité. Même si l'exercice précédent a été compliqué, j'ai bien aimé la ville, les supporters et le club dans son ensemble. Je pense que tout est en place pour faire une bien meilleure saison que la dernière. »

Dans un entretien avec tfc.info, Max-Alain a affirmé qu'il avait l'objectif la saison passée de se relancer avec le TFC. Et selon l'Eléphant l'objectif atteint, « Oui, personnellement il a été atteint, parce que j'avais l'objectif de retrouver les sensations du terrain, de redevenir performant après ma blessure. Maintenant, on ne peut pas oublier notre prestation collective, compliquée. Il a fallu passer par les barrages, mais l'essentiel a finalement été acquis avec ce maintien. Pour moi, il était important de faire une saison pleine, et dans ce sens, il y a évidemment des motifs de satisfaction, » a déclaré Max-Alain Gradel avant d'évoquer le choix de poursuivre avec le club de la Ville Rose.

Copyright © 2018 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.