Congo-Kinshasa: Aaron Leya Iseka - Le Belgo-Congolais quitte définitivement Anderlecht pour rejoindre Toulouse

Revenu à Bruxelles, l'attaquant de 20 ans avait été prêté à Zulte Waregem la saison dernière, terminant avec un bilan de 9 buts en 32 matches. Revenu à Anderlecht au terme de la saison, Aaron Leya Iseka quitte cette fois définitivement son club formateur, pour une nouvelle aventure en Ligue 1.Toulouse, qui sera entraîné par Alain Casanova cette saison, a terminé 18ème du dernier Championnat de France, et n'a assuré son maintien en Ligue 1 que via les barrages. Aaron Leya Iseka ne tardera pas à retrouver le stade Vélodrome de Marseille, puisque c'est là que Toulouse jouera son premier match de championnat, le samedi 11 août.

Aaron Leya Iseka (20 ans) revient en France plus précisément du coté de Toulouse. Après un prêt à Marseille et un à Zulte-Waregem, le petit frère de Michy Batshuayi va tenter de prendre un nouvel élan du côté de la ville rose. L'international Espoirs belge d'origine congolaise, qui appartenait au RSC Anderlecht, a signé un contrat de 4 ans, jusqu'en juin 2022, avec le TFC.

Copyright © 2018 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.