Ile Maurice: Fazila Daureeawoo - «Le karaté peut aider les enfants à mieux s'épanouir»

Par ailleurs, Fazila Daureeawoo a rappelé que 80 % du budget du ministère de la Santé, qui est de Rs 10 milliards, est dépensé dans le traitement des maladies non-transmissibles. Notamment, le diabète, l'hypertension artérielle, les maladies du cœur, l'obésité et autres problèmes respiratoires. «Ce chiffre est choquant et doit tous nous interpeller. Nous devons pratiquer du sport et revoir notre alimentation. En tant que parents nous devons veiller à ce que nos enfants mangent bien et évitent de consommer des fast-foods.»

La ministre a, dans la foulée, félicité le sensei Harold Patient pour l'encouragement apporté aux enfants. Ce dernier, a indiqué Fazila Daureeawoo, forme les jeunes à être forts physiquement, mentalement et à être plus confiants afin de relever les défis. D'ajouter que «nos enfants ne doivent pas être uniquement formés académiquement».

