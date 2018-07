Ile Maurice: Ravi Jaunkeepersad - Le saddhu à lunettes

«Li péna okenn krédibilité. An 2014, MSM ti promet enn mirak ékonomik mé sa… Plus »

Sur son bras, des tatouagessymbolisant toutes les religions. Sa philosophie : «We are one, one we are... » L'homme au turban, adepte du peace & love, n'est pas du genre à se prendre la tête, a sa propre vision des choses. «Lavi-la zoli li.»

En ce moment, le business ne marche pas très bien. «Pé travay zis pou fer marmit bwi.» Pourquoi cette morosité ? À cause de l'hiver qui fait la pluie et le beau temps ? La faute à la crise économique, analyse-t-il.

Sa barbe de plusieurs mois est bien entretenue. Sur le front de cet homme solaire qui n'aime pas les lunatiques, un piercing en guise de «tikka», qu'il porte depuis plus de 15 ans. Les «Ray-Ban», il les vend depuis plus d'un quart de siècle. Parce qu'il aime ces lunettes qui cachent le regard.

