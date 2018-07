Algérie: JM-2018 (8e j) - Quatre bronze de plus pour le pays

TARRAGONE (Espagne) - L'Algérie a ajouté quatre nouvelles médailles de bronze, vendredi lors des compétitions de la 8e journée des 18es jeux Méditerranéens de Tarragone en Espagne.

Le judo et la boxe sont les deux sports sacrés vendredi par le bronze, grâce aux judokas Lyes Bouyakoub (-100 kg) et Sonia Asselah (+78 kg) qui ont, entre temps, sauvé la participation du judo algérien aux JM-2018, avec deux uniques médailles sur treize possibles. Bouyakoub a battu en finale de repêchage le Tunisien Anise Ben Khaled par ippon et Asselah a fait de même face à l'Espagnole Sara Alvarez.

Les deux judokas n'ont pas caché leur satisfaction de leur consécration, qui a constitué une revanche pour Asselah, après la déception des derniers JM-2013 de Mersin en Turquie. " Ma satisfaction est grande car je n'ai pas vraiment préparé le rendez-vous de Tarragone", a expliqué Asselah.

Quand à Bouyakoub, il a reconnu la difficulté du match contre le Tunisien, un adversaire qu'il connait bien, mais reste content pour le podium réalisé à "la sueur de ses efforts", a-t-il dit et son entraineur.

De leur côté, les boxeurs Réda Benbaziz (-60kg) et Mohamed Houmri (-81kg), se sont contentés également du bronze, en ratant le passage en finale de leurs catégories, face aux Trucs Hakan Dogan et Bayram Malkan (4-1).

Si Houmri qui a participé la première fois à des JM, a perdu son match sur décision du médecin du combat qui a mis fin aux débats au second round (blessure de l'Algérien), Benbaziz a perdu son titre méditerranéen à Tarragone.

La 8e journée a été aussi décevante pour le judo, avec l'échec de la médaillée de bronze à Mersin, Kaouther Ouallal, qui n'a même pu rééditer la performance des derniers JM-2013. L'Algérienne a perdu pour le bronze devant la Slovène Patricijia Brolih par ippon.

L'athlétisme, qui d'habitude laisse une empreinte positive dans ce genre de joutes, n'a pas encore remporté de médaille à Tarragone. Les deux finalistes du 400m haies, Abdelmalik Louahla et Saber Boukmouche, se sont contentés de la 5e (49.45) et la 6e (50.16), dans une course remportée par le Français Vaillant Ludvy (48.76).

En aviron, le rameur Sid Ali Boudina s'est classé en 5e position de la demi-finale du Skiff (poids légers) en 3:36.80. Il est néanmoins qualifié pour la finale de consolation, prévue samedi.

Chez les dames de la même épreuve, Amina Rouba jouera elle aussi la finale (B) de la consolation.

En beach volley, le chemin des deux paires algériennes (messieurs) s'est arrêté en 8es de finale. Le duo Laid Boussaid/Mohamed Souadi a perdu face aux espagnols Christian Garcia et Rau Mesa 2-0 (18-21 et 11-21), tandis que leurs compatriotes Farouk Tizit et Ayoub Hamadache ont été éliminés par les Français Remin Aye et Youcef Guy Krou 0-2 (11-21 et 11-21).

Par contre, les paires féminines, composées de Sonia Bounser/Kawther Mehani et Louiza Bayou/ Berioune n'ont pas réussi à sortir de la phase de poule.

Les boulistes Abdelkrim Makhloufi et Samia Touloum ont pris par à la première série du concours du tir de précision, récoltant, respectivement, 9 et 7 points, en attendant la seconde série prévue, samedi.

En équitation et dans l'épreuve du saut mixte, les Algériens ont pris la 21e, 27e et 28e, par respectivement, Mustapha Amine Mahi, Brahim Ait Lounis et Manon-colette Hibette. Le titre de l'épreuve est revenu à Bertrand Felicie (France).

Pour sa part, le véliplanchiste, Wassim Ziani a terminé le concours du Laser en 18e positon sur 20 concurrents, après la 11e et dernière course, totalisant 164 points nets sur 175 récoltés. Le titre a été remporté par à l'Espagnol Blanco Albalat Joaquin avec 33 points nets sur 49 récoltés.

En tennis de table, les équipes nationales (messieurs et dames) n'ont résisté pas devant leurs adversaires. Les féminines ont perdu leurs deux matchs du groupe B, contre l'Espagne (2-3) et la Grèce (1-3), tandis que les messieurs, ont enregistré deux revers, face à l'Egypte et la Tunisie (1-3).

L'équipe féminine était composée de Katia Kessaci, Lynda Loghraibi et Hiba Feredj, alors que Larbi Bouriah et Sami Khrouf ont composé l'équipe masculine.

Après huit jours de compétition des JM-2018, l'Algérie conserve sa 15e position avec 11 médailles (2 or, 3 argent et 6 bronze). L'Italie domine toujours les joutes avec un total de 122 breloques (41or, 43 argent et 38 bronze).