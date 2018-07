Afrique Centrale: Cémac - La Cobac sensibilise aux nouvelles dispositions réglementaires de la microfinance

L'institution garante du secteur de l'activité bancaire et financière dans la sous-région a organisé, le 26 juin à Yaoundé, au Cameroun, un séminaire de diffusion du nouveau dispositif réglementaire qui encadre les établissements de la microfinance (EMF).

Le séminaire a été dirigé par Abbas Mahamat Tolli en sa qualité de président de la Commission bancaire d'Afrique centrale (Cobac) et gouverneur de la Banque des Etats d'Afrique centrale (BEAC), en présence de Séna Elda Kpotsra, secrétaire générale de la Commission bancaire de l'Union monétaire ouest-africaine. Il visait à sensibiliser les acteurs du secteur au nouveau dispositif réglementaire, relatif aux conditions d'exercice et de contrôle de l'activité de microfinance approuvé par l'Union monétaire d'Afrique centrale, le 27 septembre 2017, et mis en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

L'objectif étant, d'après la Cobac, de sensibiliser les acteurs de la microfinance aux enjeux du nouveau corpus règlementaire des EMF et à faciliter une meilleure appropriation de ces textes par l'ensemble des acteurs du secteur.

« Ce séminaire a, en effet, permis de présenter le contexte général et les principales motivations qui ont présidé à l'adoption de la nouvelle réforme réglementaire du secteur de la microfinance tout en offrant aux EMF des outils adaptés au pilotage de leurs activités et en mettant à la disposition de la Cobac un cadre efficace pour une meilleure supervision de ces établissements », a souligné Abbas Mahamat Tolli.

En effet, mis en place dans l'optique de corriger les inadéquations, notamment le manque d'harmonisation des textes juridiques et réglementaires qui régissaient ce secteur depuis les années 1990, ce nouveau dispositif a pour avantage d'offrir un cadre consensuel de supervision, en vue d'une meilleure structuration de ce secteur en plein essor et qui joue un rôle important dans le processus de bancarisation de la population.

Encadrer les EMF face aux enjeux actuels

Afin d'atteindre cet objectif, le séminaire s'est focalisé autour de trois thèmes, à savoir "Règles de constitution, activités autorisées, agrément et modification de situation" ; "Gouvernement d'entreprise, contrôle interne et supervision des EMF"; et "Traitement des créances et activité des commissaires aux comptes".

Les débats et échanges issus de ces différents panels ont ainsi conforté la nécessité, pour l'ensemble des acteurs concernés, de s'approprier rapidement les exigences de la nouvelle réforme et se conformer, dans un délai de deux ans maximum, à compter du 1er janvier 2018, aux nouveaux textes réglementaires qui encadrent désormais les EMF. Cela au regard des enjeux actuels du secteur, liés, entre autres, aux conditions d'accès à la profession, à la gouvernance, à la lutte contre le blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme.

« Notre engagement collectif étant le gage d'un avenir meilleur pour le secteur de la microfinance, faisons donc de ce forum de partage et d'échanges d'expériences le haut lieu d'une plus grande responsabilité de chaque participant pour la mise en œuvre réussie de cette réforme », a rappelé le président de la Cobac.

Dans le cadre des missions dévolues à cette institution, il a précisé qu'afin d'implémenter cette nouvelle réglementation, la Cobac facilitera son assistance technique nécessaire pour permettre la bonne application de ces textes.

Selon lui, la Cobac et son secrétariat général s'appliqueront à une surveillance constante, dynamique et plus stricte du secteur, grâce au renforcement du dispositif régissant l'activité de microfinance dans la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale (Cémac).

Le séminaire de diffusion du nouveau dispositif réglementaire sur les conditions d'exercice et de contrôle de l'activité de la microfinance a connu la participation des directeurs nationaux de la BEAC, les présidents des associations professionnelles des établissements de crédit, des universitaires ainsi que les professionnels du secteur de la microfinance.