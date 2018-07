Sénégal: Sortie de l'hymne « Aaye Gaïnde Nguene » - Niarassi Jeannette encourage les Lions à la persévérance

« Par ma voix, mon objectif est de les inviter à se référer à notre symbole national qui est le lion, le roi de la jungle en démontrant ses qualités », explique-t-elle. Selon l'artiste, le lion est le roi de la forêt. Pour cela, elle invite les Lions, les citoyens sénégalais à épouser l'esprit de bravoure du lion et à toujours rester les maîtres de la jungle même dans les moments difficiles. Niarassi Jeannette veut accompagner les Lions, à travers son chant, en leur donnant « l'envie d'avancer ». « Nous sommes des Lions, unissons nos idées, nos cœurs, nos forces et surtout nos courages pour pouvoir relever ensemble les défis de notre très cher Sénégal », appelle-t-elle tout en se réjouissant du soutien du président de la République, Macky Sall.

Artiste musicienne, auteur et compositeur, Niarassi Jeannette vient de sortir une chanson dédiée à l'équipe nationale du Sénégal qui a disputé la Coupe du monde « Russie 2018 ». Sur conseil de son collègue Mamadou Kane, en collaboration avec l'Orchestre national du Sénégal. La chanson intitulée « Aye Gaïndé nguène » est un hymne, un « chant de motivation et d'encouragements » que l'artiste a dédié aux Lions de la « Teranga » pour les pousser à la victoire pour la coupe du monde mais également pour les échéances sportives à venir.

Copyright © 2018 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.