Sénégal: Qualité de gestion - L'agence Wara décerne une notation «5 étoiles»à Cgf Bourse

L'agence Wara a attribué à la société de gestion et d'intermédiation (Sgi) Cgf Bourse la notation en qualité de gestion «Qsg-1» avec perspective « stable », jeudi dernier, à l'issue de sa mission d'évaluation.

« Qsg-1 » obtenue par Cgf Bourse est la notation maximale pour une Sgi en Afrique de l'Ouest, elle équivaut à « cinq étoiles » sur l'échelle régionale de Wara, explique l'agence dans un communiqué de presse. La notation est accompagnée de la perspective « stable ». Une Sgi est un intermédiaire entre les offreurs et les demandeurs de capitaux sur le marché financier.

Précision : le « Qsg-1 » n'est pas une notation de crédit mais une mesure de la qualité de la gestion. Pour le cas de Cgf Bourse en l'occurrence, l'agence estime que « la stratégie de développement de la Sgi, adossée à une différenciation par la qualité et l'internationalisation de l'offre, est claire, cohérente et accessible. L'architecture opérationnelle et l'exécution technique sont exemplaires. C'est là un facteur positif et essentiel de notation ». Selon Wara, la doyenne des Sgi de l'Uemoa créée en 1998 maîtrise parfaitement le processus de collecte de l'épargne et son allocation sur les marchés de capitaux sous-régionaux, avec un degré élevé de proximité avec la clientèle.

Wara trouve aussi « bonne » la capacité d'innovation de la Sgi en matière de produits de même qu'en termes de canaux de distribution. Cgf Bourse propose toutes les classes d'actifs disponibles dans la sous-région aux clients particuliers et institutionnels, grâce à divers canaux de distribution, y compris le digital. « La tarification de la Sgi est claire, transparente et compétitive », estime l'agence Wara. Autre atout qui a pesé sur la balance, c'est la « très claire » séparation entre les prérogatives du conseil d'administration et celles de l'équipe de management.

Cependant, fait savoir Wara, Cgf Bourse est encore faiblement diversifiée sur le plan géographique, en ce qui concerne la clientèle des particuliers en conservation de titres. Aussi, la Sgi historique est encore vue comme trop « sénégalaise », malgré des efforts d'internationalisation jugés bons. L'agence note aussi que le reporting destiné à la clientèle reste relativement limité par rapport aux standards internationaux, mais est comparable aux standards régionaux. « Cgf Bourse ne distribue que les fonds qu'elle fabrique et n'offre pas de solutions d'épargne manufacturées par des tiers : les clients de Cgf Bourse n'ont accès qu'aux fonds "maison" », comme d'ailleurs les autres Sgi de la sous-région, constate l'agence de notation.

Pour que Cgf Bourse conserve sa notation à son niveau maximal actuel, conseille Wara, elle devra maintenir ses exigences de qualité de service, selon sa certification Iso 9001 et aussi préserver le succès de sa stratégie de renforcement digital. Entre autres conseils, il y a le maintien de la croissance du volume des actifs sous gestion, qui dépend du succès de la stratégie commerciale de Cgf Bourse. Une détérioration de la notation pourrait découler d'un affaiblissement de la qualité des ressources humaines (personnel d'encadrement), une perte significative et durable de parts de marché, donc de revenus ou des difficultés significatives dans l'implémentation de sa stratégie de diversification, d'innovation et de digitalisation.