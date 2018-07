Algérie: 7 individus interpellés et des quantités de drogue saisies dans plusieurs wilayas

ALGER - Sept (7) individus ont été interpellés et des quantités importantes de kif traité et de psychotropes ont été saisies par les forces de police des sûretés de wilaya de Blida, Tébessa, Chlef et Oum El Bouaghi, indique samedi dans un communiqué, la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

"Dans le cadre de la lutte contre la criminalité, notamment le trafic de drogue, les forces de police des sûretés de wilaya de Blida et Tébessa, ont interpellé (04) individus suspects impliqués dans des affaires liées au trafic de psychotropes et ont récupéré une quantité de (32.2319) comprimés psychotropes", précise la même source.

Par ailleurs, "plus de (12) kilogrammes de cannabis traité ont été récupérés récemment, par les forces de la police judiciaire, relevant des sûretés de wilaya de Chlef et d'Oum El Bouaghi, dans des opérations de traque aux narcotrafiquants", indique encore la DGSN.

Dans la localité de Zeboudja, les forces de la 6éme sûreté urbaine relevant de la sûreté de wilaya de Chlef, ont tendu une souricière qui s'est soldée par l'interpellation de trois (03) mis en cause et la récupération de (11) kilogrammes et de (532) grammes de kif traité, est-il détaillé.

Par ailleurs, "les forces de la police judiciaire de la sûreté de wilaya d'Oum El Bouaghi, ont exécuté un mandat de perquisition aux domiciles de deux individus suspects, sis à la daïra de Souk Naâma, qui s'est soldée par la récupération de (713) grammes de cannabis et de (160) comprimés psychotropes", conclut la DGSN.