Algérie: Compétitions africaines interclubs - Les trois représentants algériens affûtent leurs armes

En Coupe de la Confédération africaine (CAF), l'USM Alger, dirigée désormais par le technicien français Thierry Froger, en remplacement de Miloud Hamdi, se trouve actuellement à Gammarth (Tunisie) pour un stage qui se poursuit jusqu'au 4 juillet. Les "Rouge et Noir" se sont inclinés mercredi dernier en amical face à l'ES Tunis (2-0) sur deux réalisations signées par le milieu offensif algérien et ancien sociétaire de... l'USMA, Youcef Belaïli.

Le MC Alger reprendra la compétition en déplacement face au TP Mazembe (RD Congo) alors que l'ESS accueillera les Marocains du Difaâ Hassani El-Jadidi, le mardi 17 juillet. Au terme de la 2e journée, le TP Mazembe occupe la tête du classement avec 6 points, devant le MC Alger (4 pts) et le Difaâ Hassani El-Jadidi (1 point), alors que l'ESS ferme la marche avec un zéro pointé.

Engagés ensemble dans le groupe B de la Ligue des champions, le MC Alger et l'ES Sétif se trouvent respectivement en France et en Tunisie pour un stage, le deuxième dans leur programme de préparation après un premier effectué à domicile.

Alger — Les trois représentants algériens en phase de poules des deux compétitions africaines interclubs de football, le MC Alger, l'ES Sétif et l'USM Alger, ont abordé les choses sérieuses en vue de la reprise des épreuves fixée aux 17 et 18 juillet prochains.

