Algérie: Arrestation de 4 narcotrafiquants dans plusieurs wilayas (MDN)

Alger — Quatre (04) narcotrafiquants ont été arrêtés vendredi à Ain Defla, Mascara, In-Salah par des détachements de l'Armée nationale Populaire (ANP) qui ont saisi près de 19 kg de kif traité, indique samedi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et le crime organisé, des détachements de l'ANP, en coordination avec les éléments de la Gendarmerie Nationale, ont arrêté, le 29 juin 2018 à Ain Defla /1e RM, Mascara, Tlemcen/2e RM et In-Salah/6e RM, quatre (04) narcotrafiquants et ont saisi (18,9) kilogrammes de kif traité", précise la même source.

Un autre détachement de l'ANP "a appréhendé, à El-Oued/4e RM, (11.124) unités de différentes boissons destinées à la contrebande, alors que quatre (04) orpailleurs ont été arrêtés à Tamanrasset/6e RM, et quatre (04) marteaux piqueurs et une motocyclette y ont été saisis", ajoute le MDN.

Par ailleurs, des Garde-côtes "ont intercepté à Jijel et Annaba/5e RM, trois (03) plongeurs et ont saisi un lot de matériels et d'équipements de pêche illicite, dont une embarcation, (14) bouteilles d'oxygène et des tenues de plongée sous-marine, tandis que (21) immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à In-Amenas et Laghouat/4e RM", conclut le communiqué.