Algérie: Jeux méditerranéens-2018 - "le judo algérien a déçu" (DTN)

A souligner que 11 athlètes, soit cinq filles et six garçons, ont manqué le podium à Tarragone-2018, à savoir Moussa Meriem (-52 kg), Belkadi Amina (-63 kg), Mecerrem Hadjer (+48 kg), Halata Amina (-57 kg), Bellekhal Souad (-70 kg), Houd Zourdani (-66 kg), Rebahi Salim (-60 kg), Benamadi Abderrahmane (-90 kg), Nourine Fethi (-73 kg), Kaouthar Oualal (-78 kg) et Tayeb Mohamed-Amine (+100 kg).

"Je suis totalement surpris du ratage des judokas algériens qui ont été out lors de ces joutes. La mauvaise préparation est, une nouvelle fois, pour quelque chose certes, mais il y a aussi l'aspect technique totalement négligé lors du cycle olympique écoulé et qui s'est avéré fatal sur le tatami", a déclaré, dans un entretien à l'APS, Salim Boutebcha, nommé à la tête de la DTN depuis deux mois seulement.

