Algérie: El Tarf - Augmentation des accidents de la circulation en 2018

EL TARF - Une augmentation des accidents de la route a été enregistrée durant les cinq (5) premiers mois de l'année 2018 par rapport à la même période de 2017 dans la wilaya d'El Tarf, selon les chiffres présentés par les services du groupement territorial de la Gendarmerie Nationale (GN), à l'occasion des journées portes ouvertes sur les activités de ce corps de sécurité.

32 accidents de la route ont été signalés durant les cinq premiers mois de 2018, soit une augmentation de plus de quatre (4) accidents par rapport à la même période de l'année dernière, survenus sur les routes de cette wilaya frontalière, a-t-on indiqué.

Lire aussi: Accidents de la route: poursuivre l'action sur le terrain face aux pertes matérielles et humaines "alarmantes"

Le bilan présenté au niveau de la bibliothèque principale de lecture Louise Françoise dite Mabrouka Belkacem sise au chef-lieu de wilaya révèle également qu'une baisse des accidents de la circulation a été relevée durant l'exercice de 2017 dans la wilaya d'El Tarf comparativement à la même période de l'année 2016.

Quatre-vingt-onze (91) accidents de la circulation ayant fait 32 morts et 170 blessés ont été enregistrés durant cette période, contre 169 accidents en 2016 ayant causé le décès de 37 personnes et la blessure de 296 autres, soit une baisse de 46,15%.

Sur les 91 accidents de la route enregistrés en 2017, 28 étaient mortels et 60 corporels contre 169 accidents durant l'exercice 2016, dont 31 mortels et 132 corporels.

Ces chiffres ont été relayés lors des portes ouvertes sur la Gendarmerie nationale, ouvertes jeudi pour une durée de trois jours.

Il a été mis en exergue lors de cet évènement les différentes missions dévolues à ce corps constitué, notamment en matière de lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, la protection des personnes, des biens publics et privés, et de l'économie nationale.

Rappelant le plan de lutte contre les accidents de la circulation adopté notamment au niveau de certaines zones dites névralgiques et autres points noirs, les services de la Gendarmerie ont mis l'accent sur les nouveaux équipements et outils acquis dans le cadre de la sécurité routière, à l'exemple du matériel utilisé pour évaluer le taux d'alcoolémie ou les radars et matériels exploités par la police scientifique.

Jeudi, de nombreux visiteurs se sont déplacés pour découvrir les missions et rôles de la (GN) ainsi que les opportunités d'intégration à ce corps de sécurité.

Une cérémonie de remise de cadeaux à une vingtaine de personnes entre retraités, familles du récent tragique crash de l'avion militaire et moudjahidine de la région avait marqué l'inauguration de cette manifestation qui vise, selon le commandant du groupement territorial de la Gendarmerie Nationale d'El Tarf, le colonel, Hamel Achour, à informer le public sur le développement atteint par ce corps constitué et sur les conditions d'accès à la Gendarmerie Nationale.

En plus de la sensibilisation des citoyens à l'importance de leur contribution dans la lutte contre le crime et à la réduction des accidents de la circulation, l'officier a signalé que ces portes-ouvertes ont pour objectif également d'informer le grand public sur les avancées réalisées par ce corps dans la maitrise des nouvelles technologies dans ses missions quotidiennes de protection des personnes et des biens.

Outre la présentation de démonstrations en arts martiaux et autres exercices de simulations mettant en relief le savoir-faire des différentes brigades d'intervention en matière de lutte contre la criminalité, une campagne de don du sang a été organisée, à cette occasion, par le centre de transfusion sanguine d'El Kala.