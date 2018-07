Algérie: JM-2018/9e journée - L'athlétisme dernière chance de podium pour le pays

La 10e et dernière journée de JM-2018, prévue dimanche, sera consacrée exclusivement aux finales des sports collectifs (Handball, volley-ball, water polo) et la cérémonie de clôture, qui se tiendra en soirée au stade Gymnastic club.

Les coureurs algériens tenteront à cette occasion de faire mieux que leurs huit coéquipiers engagés lors de la course sur route, disputée mercredi dernier, et lors de laquelle cinq d'entre eux ne sont pas parvenus à terminer l'épreuve.

La dernière journée des épreuves d'athlétisme qui se disputent au stade des trois anneaux de Tarragone, sera marquée par le déroulement du concours final du saut en longueur avec Yasser Triki et la finale du 800m messieurs avec Yassine Hatehat et Mohamed Belbachir, qui tenteront d'arracher des podiums sur leurs spécialités respectives.

En semi-marathon, dont le départ est prévu à 9h00, deux algériens Maamar Bengriba et Farid Terfia seront en course face à 20 concurrents représentant 10 pays du bassin méditerranéen.

