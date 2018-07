Algérie: Le pays "se tiendra toujours au-dessus", peu importe les défis

ALGER- Le Général de Corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP) a souligné samedi, lors d'une visite à l'Académie militaire de Cherchell (Tipaza), que l'Algérie "se tiendra toujours au-dessus", peu importe la grandeur des défis et l'ampleur des enjeux, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Le dessein abject que le colonisateur n'a pu atteindre sur la terre d'Algérie, ne peut et ne pourra être atteint par quiconque, ceci est un serment ferme et immuable, hérité par les enfants de l'Algérie libre et loyaux au message de Novembre et à sa Glorieuse Révolution, génération après génération, alors il n'est nulle crainte pour l'Algérie ou pour son futur, peu importe la grandeur des défis et l'ampleur des enjeux, l'Algérie se tiendra toujours au-dessus", a affirmé le Chef d'Etat-major de l'ANP dans une allocution d'orientation, suivie, via visioconférence, par l'ensemble des éléments de l'ANP, à travers les six Régions militaires.

"De même, vous ne devez absolument pas oublier, qu'en observant, chaque recoin de votre pays est un miroir des exploits et des mémoires d'une histoire prestigieuse, faisant de la géographie de l'Algérie un musée naturel en plein air et un livre ouvert, qui racontent l'une des plus nobles stations de votre honorable histoire nationale, une histoire qui fait revivre les gloires d'un peuple et de ses épopées révolutionnaires, source de fierté et de motivation continue, non seulement pour la protection de cette terre pure, mais aussi pour s'honorer de contribuer à écrire son présent et son illustre futur"

Par la même occasion, le Général de Corps d'armée "a rappelé l'efficience de l'enseignement et la formation de haut niveau dispensés par cette académie aux stagiaires et élèves, et les efforts laborieux consentis dans l'investissement fructueux, dans l'appareil de formation et d'enseignement de l'ANP, auquel il accorde une importance extrême et particulière", relève la même source.

A cet égard, le chef d'Etat-major de l'ANP a précisé que "les qualités de l'élite militaire que nous £uvrons à concrétiser sur le terrain, et dont les traits commencent à se manifester et à se former pas à pas avec chaque sortie de promotion, parachevant les plans de développement, de structuration, de réforme et de modernisation que nous avons engagés ces dernières années, et à travers lesquels nous avons parcouru des pas considérables sur plus d'un échelon, grâce au soutien permanent dont jouie l'ANP de la part de son Excellence, Monsieur le Président de République, Chef Suprême des Forces armées, Ministre de la Défense nationale, je dis, les qualités de cette élite s'articulent sur la satisfaction d'un nombre d'exigences, j'en évoquerai, à cette occasion, quelques-unes à titre d'exemple et non exhaustif".

"Allah le Tout-Puissant a doté ses sujets d'une force individuelle sans équivalent, laissant l'accès grand ouvert à la connaissance, à la découverte de l'inconnu et à la compréhension des secrets des sciences et des arts militaires, dans toutes leurs ramifications et spécialités, et nous avons veillé à ce que l'Académie Militaire de Cherchell en particulier, et l'appareil de formation de l'ANP en général, soient l'outil efficace pour actionner cette force individuelle chez les personnels militaires, élèves et stagiaires, à en faire une terre fertile pour cultiver le savoir, et le faire fructifier, afin que l'élève puisse assimiler les connaissances dispensées et les sciences prodiguées, pour qu'il soit prédisposé moralement et psychologiquement, avec tous ses sens, à s'imprégner et absorber systématiquement et naturellement toute cette quantité de savoir", a-t-il ajouté.

"La deuxième exigence pour laquelle nous œuvrons, et veillons à en imprégner notre élite militaire, se base sur le principe que les efforts ne sauraient aboutir sans être unifiés, organisés et complémentaires", a-t-il expliqué, soulignant que "ceci est un principe général qui s'applique sur tous les domaines, dont les études, la formation et l'enseignement, ainsi les vertus de la coopération se dévoilent comme étant un impératif que le système de formation doit satisfaire, comme je viens de dire, en enracinant ces principes et en faisant ressortir leur extrême importance dans le travail collectif, dont les objectifs sont partagés et unifiés".

"Parmi les impératifs de la réussite, je cite évidemment l'exigence de la pensée positive, comme étant le déclencheur qui impulse la motivation et qui mène vers le succès", a noté le vice-ministre de la Défense nationale, soulignant que "l'un des facteurs les plus importants dans l'ancrage de la pensée positive dans les esprits des personnels, est leur capacité à être absolument convaincus qu'il est inévitable de s'adonner au travail laborieux et aux efforts fidèles et fructueux, pour réaliser leurs aspirations nobles et honorables".

Le Général de Corps d'armée a, en outre, "rappelé les acquis considérables réalisés par l'appareil de formation de l'ANP, valorisant les résultats remarquables que les Ecoles des Cadets de la Nation continuent d'enregistrer, aussi bien pendant leur parcours scolaire ou à travers les exploits réalisés annuellement dans les différentes épreuves de fin de cycle", relève la même source.

"C'est l'un des acquis ayant su réunir toutes les exigences de réussite, et je me dois, en cette honorable occasion, de congratuler de nouveau l'exploit remarquable réalisé par les Ecoles des Cadets de la Nation, tant pour l'engouement, sans équivalent, que nos concitoyens témoignent chaque année pour offrir à leurs enfants la chance de s'honorer de rejoindre les rangs de l'ANP, digne héritière de l'Armée de libération nationale (ALN), que pour ces cadettes et cadets qui couvrent aujourd'hui tous les niveaux d'enseignement, et qui enregistrent des résultats exceptionnels, aussi bien lors des examens du Brevet d'Enseignement Moyen, que pendant les épreuves du Baccalauréat, et même au niveau de l'Académie Militaire de Cherchell et toutes les autres Ecoles Supérieures", a indiqué le chef d'Etat-major de l'ANP.

"Des résultats qui prouvent l'efficacité de ce cursus, le bon emploi des facteurs de sa réussite et la réunion de toutes conditions favorables, de vie et d'enseignement, aux normes de prise en charge adéquate de nos enfants cadets, filles et garçons", a-t-il ajouté.

Il s'agit d'"une attention particulière qui a produit, comme je l'ai dit avant, des prouesses exceptionnelles, voire impressionnantes, notamment en termes de niveau des promotions sortantes, de facilité d'adaptation, de flexibilité et de capacité de joindre la vie professionnelle militaire à la pratique scientifique, prouvant à qui le souhaite, que leur choix de ce parcours scolaire et professionnel futur, est un choix qui découle des spécificités de notre société et de notre capital historique, où les Cadets de la Révolution d'hier y ont trouvé leur voie, et y ont concrétisé leurs aspirations", a fait savoir le chef d'Etat-major de l'ANP.

"Alors les Cadets de la Nation d'aujourd'hui trouveront tous le soutien pour atteindre leurs ambitions scolaires, leur garantissant un avenir professionnel fleurissant, et leur accordant, d'une autre part, l'honneur d'être au service de leur Armée et leur Nation. Telle est la finalité ultime qu'on peut espérer dans une carrière professionnelle", a-t-il affirmé.

A la veille de la célébration de l'une des journées les plus importantes de notre prestigieuse histoire, qu'est le 56ème anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale, le Général de Corps d'armée a tenu à rappeler "les grands sacrifices consentis par le peuple algérien pour le recouvrement de sa liberté et de sa dignité, exhortant les jeunes, de la génération de l'indépendance, de prendre exemple sur ces sacrifices et de perpétuer le legs des vaillants Chouhada", indique le communiqué.

"Je ne peux conclure mon intervention avec vous, au moment où l'Algérie s'apprête à remémorer la joie du 56ème anniversaire de l'indépendance, sans évoquer notre référentiel historique national et spirituel, comme étant le guide de l'ANP, et sa source d'inspiration pour ériger une stratégie professionnelle et évolutive", a souligné le vice-ministre de la Défense nationale.

"Partant de ce principe, il vous revient, et à travers vous, à l'ensemble des personnels de l'ANP, de ne jamais oublier que vous êtes les enfants d'une glorieuse Révolution, de volonté et de vocation divines, qui a tiré son message des versets coraniques clairvoyants +Si Allah vous donne Son secours, nul ne pourra vous vaincre+, et qui a joui des bénédictions d'Allah le Tout-Puissant, lui permettant d'atteindre son but et de triompher de ses ennemis, au prix de sacrifices colossaux et d'un long périple sous le joug d'un colonialiste barbare et cruel", a-t-il précisé.

Le Général de Corps d'armée a mis en avant que "l'indépendance nationale était ainsi le sacre d'un triomphe retentissant, dont la joie et l'allégresse continueront d'emplir la terre d'Algérie jusqu'au jour du jugement dernier, avec lesquelles elle continue d'être jalousement défendue et sécurisée, entre les mains de ceux qui connaissent la valeur de cet acquis précieux, et qui veillent à ce que l'Algérie demeure unie et unifiée, terre et peuple, +jusqu'à ce qu'Allah héritera sa terre et ceux qui la peuplent+".

"Allah, je Vous implore constance dans mes actes et détermination sur le bon chemin", a-t-il dit.

A l'occasion de cette visite "à la veille de la cérémonie annuelle de sortie de promotions de ce prestigieux édifice de formation, qui sera organisée au niveau de l'Académie militaire "Houari Boumediene" dimanche, le Général de Corps d'armée "a supervisé, en compagnie du général-major Ahcène Tafer, Commandant des Forces Terrestres et du Général-Major Ali Sidane, Commandant de cette Académie, la baptisation de l'annexe de l'académie, au nom du Chahid "Abane Ramdane", en présence de membres de la famille du martyr, à qui un hommage a été rendu à cette occasion", ajoute également le communiqué.

Le chef d'Etat-major de l'ANP a également inauguré et inspecté quelques structures administratives et pédagogiques de cette annexe, avant de suivre un exposé global donné par le Commandant de l'académie, sur la formation scientifique, technique et militaire qui y est dispensée au profit des élèves et des stagiaires.

L'occasion a été donnée, par la suite, aux interventions des élèves de l'Académie et aux personnels des unités de l'ANP à travers les six Régions militaires, qui ont exprimé de nouveau leur grande fierté d'appartenir à l'ANP et leur immuable détermination, en toute conditions et circonstances, à donner tous les sacrifices pour la dignité et l'honneur de la Nation, pour sa sécurité, sa stabilité et sa souveraineté, conclut la même source.