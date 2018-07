Algérie: Fret maritime - Une dizaine d'opérateurs privés ont déposé des demandes

Soulignant l'intérêt que porte le Gouvernement au développement du secteur de la logistique, il a avancé que le budget alloué au secteur du Transport et travaux publics a été de 135 milliards de dollars (mds US) durant la dernière décennie, un montant qui augmente à 140 mds usd en y intégrant les projets de la ligne minière et de l'usine de phosphate, inclus dans le PLFC 2018.

Il a plaidé dans ce contexte pour la création d'un "Conseil des chargeurs", un espace regroupant le ministère des Transports, les entreprises, les transitaires en douanes, le Port et les services de sécurité et où les entreprises (les chargeurs) défendent leurs intérêts.

"Nous avons enregistré une dizaine d'opérateurs privés qui ont déposé leurs dossiers au niveau du ministère", a dit le Directeur des Transports maritimes et des Ports au niveau du MTPT, Abdelkrim Rezal, lors d'une journée d'information sur la logistique en Algérie, organisée par le FCE (Forum des chefs d'entreprises). Le responsable n'a pas avancé plus de détails sur ce sujet.

