Afrique: Privilégier le dialogue pour la résolution des conflits en Afrique

Par ailleurs, le responsable africain a loué les efforts de paix entre le Soudan et le Soudan du sud, saluant également les initiatives en cours pour la normalisation des relations entre l'Erythrée et l'Ethiopie.

En outre, M. Faki a mis en avant les avancées considérables enregistrées dans la mise en œuvre de l'Agenda 2063, à travers l'adoption et la signature des grands projets principaux de ce dossier, notamment la Zone de libre échange continentale (ZLEC) et la libre circulation des personnes.

Dans le même contexte, il a annoncé la présentation d'un rapport exhaustif sur la réforme institutionnelle de l'UA au niveau des chefs d'Etat et de gouvernement à l'occasion du sommet de l'Union, prévu dimanche et lundi.

