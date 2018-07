Burkina Faso: Gouvernement/CS-MINEFID - Le fil du dialogue renoué

Une équipe gouvernementale, représentée par le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, les ministres Rosine Coulibaly Sori de l'Economie et des finances, Seyni Ouédraogo du Travail, Stanislas Ouaro de l'Education nationale et Harouna Kaboré du Commerce, a entamé, dans la matinée du 28 juin 2018, un dialogue avec une délégation de la Coordination des syndicats du ministère de l'Economie, des finances et du développement (MINEFID). Pendant plus de trois heures d'horloge, les deux groupes d'acteurs ont eu des échanges sur les 7 points de la plateforme revendicative de la CS-MINEFID, dans la perspective d'une solution à la crise sociale née des grèves à répétition du CS-MINEFID.

Rien n'a filtré de la rencontre entre les membres du gouvernement et la délégation de la CS-MINEFID dans la matinée du 28 juin, au Premier ministère. Le Chef de l'Etat, dans sa récente sortie médiatique, a appelé la CS-MINEFID à reprendre le dialogue avec le gouvernement, en vue de trouver des solutions aux points non satisfaits dans la plateforme revendicative de la Coordination des syndicats. C'est dans cette dynamique que les deux groupes d'acteurs ont entamé un dialogue, selon Mathias Kadiogo, Secrétaire général de la CS-MINEFID. Qu'est-ce qui sera fait concrètement ?

Pour le SG du CS-MINEFID, le dialogue va se poursuivre les jours à venir et portera essentiellement sur la plateforme revendicative du CS-MINEFID déposée auprès de la présidence du Faso le 14 mars 2018, avec des points supplémentaires qui y ont été apportés le 1er juin dernier, a confié le syndicaliste Kadiogo. A l'étape actuelle, il a estimé que « le climat de confiance commence à revenir dans la maison » et les échanges se sont bien déroulés, pour ce départ. De quoi a-t-il été question ? Pour le syndicaliste, il s'est agi des préalables, de ce qui a fait que la crise a pris des proportions inquiétantes et a perduré, ainsi que des solutions possibles. Y a-t-il des points d'accord à noter, dès l'entame des négociations ? Pour Mathias Kadiogo, les discussions se poursuivront et les jours à venir, lorsqu'un terrain d'entente définitif sera trouvé entre les parties, le message sera annoncé. Il a estimé que des lueurs d'espoir existent dans ce dialogue que le CS-MINEFID et la partie gouvernementale ont entamé.

De l'avis du SG du SNAID, Grégoire Traoré, les échanges ont concerné 7 points de la plateforme revendicative du CS-MINEFID. Les 7 points seront examinés, de son point de vue, à un prochain rendez-vous avec la partie gouvernementale et ce qui en sortira, sera porté à la connaissance de la presse. Ce qui a bloqué le dialogue et amené la crise à des proportions inquiétantes, à son avis, c'est le non-respect des engagements que le gouvernement a pris vis-à-vis du syndicat. Six des 7 points en débat ont fait l'objet d'engagements non tenus de la part du gouvernement, à l'entendre. Les syndicalistes n'ont pas manqué de signifier à l'équipe gouvernementale leur préoccupations à ce niveau, selon lui, et il est important que le gouvernement examine bien ces engagements, dans la perspective du dialogue qui suscite espoir chez les syndicalistes.