Mali: L'UE déploie une Mission d'Observation Electorale en Mali

communiqué de presse

Bruxelles — BRUXELLES, 29 June 2018 / PRN Africa / -- Suite à l'invitation du Gouvernement de la République du Mali, l'UE a déployé une Mission d'Observation Electorale (MOE) pour l'élection présidentielle dont le premier tour est fixé au 29 juillet, suivi d'un éventuel second tour le 12 août 2018.

Federica Mogherini, Haute Représentante pour les Affaires étrangères et la Politique de Sécurité et Vice-Présidente de la Commission Européenne, a nommé Cécile Kyenge, Membre du Parlement Européen, en tant que Chef Observateur.

"L'élection présidentielle du 29 juillet prochain est un événement majeur pour la stabilité et la démocratie au Mali après la crise de 2012. Le futur gouvernement aura la responsabilité de consolider les efforts pour la paix, la réconciliation et la stabilisation du pays afin que tous les citoyens maliens puissent vivre en paix et en sécurité. Le Mali peut compter sur le soutien déterminé de l'Union Européenne pour soutenir ces efforts et bâtir un avenir pacifique et prospère pour tous les citoyens. Je suis confiante que la Mission d'Observation Electorale, sous conduite de Cécile Kyenge, sera une contribution supplémentaire à la qualité de ce scrutin tellement importants" a souligné la Haute Représentante.

De son côté, Cécile Kyenge a ajouté que "Cette Mission d'Observation Electorale s'inscrit dans le cadre des relations bilatérales privilégiées que l'UE entretient avec le Mali. Elle témoigne de la solidité de notre partenariat et de l'importance de notre travail commun dans le domaine du renforcement de la démocratie et de la bonne gouvernance. Elle s'inscrit également dans la continuité de notre contribution à l'observation des précédents processus électorauxprésidentiels et législatifs de 2013 au Mali".

Une Equipe-cadre de 9 analystes électoraux est basée à Bamako depuis le 19 juin 2018. 20 observateurs de longuedurée seront déployés à partir du 2 juillet dans le pays. Au total, la MOE disposera le jour du scrutin de plus de 80observateurs issus des Etats-membres de l'Union. La Mission observera toutes les phases du processus électoral.

La MOE UE opère en toute indépendance et de manière neutre.

Background

Ses observateurs sont tenus de respecter un code de conduite répondant aux normes internationales en matière d'observation électorale, ainsi que les dispositions légales et réglementaires en vigueur au Mali. Le mandat de la mission est d'observer et d'analyser l'ensemble du processus électoral afin d'en réaliser une évaluation impartiale, neutre et objective. Cette analyse est basée sur les normes et engagements nationaux et internationaux souscrits par le Malien matière d'élections démocratiques. À l'issue du scrutin, la MOE UE présentera publiquement une déclaration préliminaire exposant ses premières conclusions sur le processus électoral. Un rapport analytique complet sera ensuite publié quelques semaines après l'élection présidentielle. Ce rapport inclura notamment des recommandations en vue des prochaines échéances électorales