Cameroun: Des conséquences de la crise anglophone perceptibles à Douala

Koum Elangue Frédéric, maire de cet arrondissement, prend en tout cas très au sérieux cette menace. Il l'a notifiée en milieu de semaine dans une réunion de sécurité avec toutes les autorités de la ville et a invité les forces de l'ordre à se montrer encore plus vigilantes.

Au Cameroun, la ville de Douala serait-elle sous la menace des séparatistes anglophones ? Cette grande ville portuaire, voisine de la région du sud-ouest anglophone, voit arriver un afflux de plus en plus important de personnes qui fuient les combats entre les combattants séparatistes et les forces de défense. Ces déplacés sont hébergés, pour la plupart, dans la commune de Douala 4e, foyer historique de la communauté anglophone de la ville. Le maire de cette commune redoute des infiltrations des miliciens sécessionnistes et l'a récemment fait savoir au cours d'une réunion de sécurité présidée par le gouverneur.

