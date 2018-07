Afrique: Sommet de l'UA - Le président de l'UA et du Rwanda attendus à la tribune

La cérémonie officielle d'ouverture du 31ème Sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union… Plus »

Deuxième responsables invités à la tribune, Moussa Faki Mahamat est revenu sur l'essentiel de la réforme de l'Union africaine. Pour le président de la Commission, il faut poursuivre les réformes notamment du côté financier avec la mise en place d'une taxe sur les importations qui ne fait pas l'unanimité à l'UA. Ensuite, Moussa Faki a évoqué l'objectif de 2020 de faire taire les armes dans tout le continent. Un défi qu'il faut relever, selon lui. « La paix fait appel au dépassement de soi », au compromis et à l'intérêt général, rappelant dans le même temps les nombreuses échéances prévues sur le continent avec des élections au Mali, en RDC, en Libye et les crises sud-soudanaise et centrafricaine.

Lever de rideaux de ce 31e sommet de l'Union africaine avec le premier discours. Le président mauritanien, l'hôte de ce sommet, est revenu sur les liens étroits de son pays avec l'Afrique. Il a aussi évoqué les défis auxquels doit faire face le continent et notamment le terrorisme. Une des manières de vaincre le terrorisme pour Mohamed Ould Abdel Aziz, « c'est de diminuer les disparités sociales. C'est le seul moyen de convaincre nos jeunes de ne pas sombrer dans l'extrémisme ». En conclusion, il a remercié les chefs d'Etat, de gouvernement et de délégation présents ce dimanche matin à Nouakchott.

Les chefs d'Etat et de gouvernement sont arrivés à Nouakchott en Mauritanie pour les deux dernières journées du 31e sommet de l'Union africaine. Une rencontre dont le thème principal est la lutte contre la corruption, mais qui devrait aussi se pencher sur les crises qui secouent le continent, et notamment le Soudan du Sud. Cette première matinée, ce dimanche, est consacrée aux discours avec celui très attendu du président en exercice de l'institution, le chef d'Etat rwandais Paul Kagame.

