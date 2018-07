Madagascar: La légalisation de l'avortement fait l'objet d'un débat

Aujourd'hui, les médecins ou faiseuses d'ange qui pratiquent l'avortement encourent jusqu'à dix ans de prison et 5 700 euros d'amende (21,6 millions d'ariarys). Les patientes, elles, risquent jusqu'à deux ans de prison et 570 euros d'amende (2,1 millions d'ariarys).

« Assez souvent, il y a des femmes qui viennent nous voir, mais... euh, puisqu'on ne pratique pas [l'avortement], on propose autre chose quoi », explique, hésitant, le docteur Eric Andrianasolo, président de l'Ordre national des médecins. Il ne peut pas dire ce qu'il propose aux femmes en question, car « c'est très compliqué d'en parler librement, encore aujourd'hui. C'est un sujet tabou et pour [les] médecins, et bien, on ne peut pas prendre le risque de parler de ça ou de pratiquer ça, car on risque d'aller en prison. »

