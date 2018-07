Burkina Faso: Ouganda - Manifestation contre les meurtres et enlèvements de femmes

(Ouagadougou, 29 juin 2018). Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine (UA), se réuniront… Plus »

« Beaucoup de femmes ont par exemple été enlevées à l'Université avant d'être tuées. Une autre l'a été alors qu'elle se rendait à la gym, une femme a carrément été enlevée devant la grille de sa maison ». Aujourd'hui, « nous vivons toutes dans la peur. On ne sait jamais si l'endroit dans lequel on se trouve est un lieu sûr » témoigne la militante.

« Depuis le mois de mai 2017, au moins 42 corps de femmes ont été découverts. Beaucoup avaient été violées avec des bâtons et différents objets insérés dans leurs parties génitales. Certaines étaient mutilées. » Le constat de Patricia Twasiima, avocate et féministe est terrifiant.

