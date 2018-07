Sud-Soudan: Moussa Faki - "Il est temps d'agir"

Signé ce mercredi entre le président du Soudan du Sud Salva Kiir et son grand rival Riek Machar, ce… Plus »

Le conflit, qui a éclaté en décembre 2013 en raison de rivalités entre Salva Kiir, un Dinka, et Riek Machar, issu de l'ethnie nuer, a fait des dizaines de milliers de morts, près de quatre millions de déplacés (sur une population de 12 millions d'habitants) et provoqué une crise humanitaire catastrophique.

Il a noté l'existence de "défis majeur" au Soudan du Sud dont "la multiplicité des groupes armés non contrôlés et la nature clanique du confit qui sont des éléments de complication".

"Il faut lancer un message clair aux protagonistes de respecter leurs engagements. Le Conseil de paix et de sécurité doit prendre les mesures qui s'imposent", a t-il ajouté, précisant que l'Igad (organisation régionale) et le CPS de l'UA s'étaient déjà prononcés en faveur de sanctions contre les belligérants.

Il a cité plusieurs accords sans lendemain dont le dernier conclu entre le président du Soudan du Sud Salva Kiir et son grand rival, Riek Machar, "il y a 72 heures" et dont il s'est demandé s'il n'avait pas déjà été rompu.

"La situation au Soudan du Sud est grave. Les situations humanitaire et sécuritaire sont des plus difficiles. Ces derniers jours nous avons quelques bonnes nouvelles que je mets entre guillemets malheureusement", a déclaré Moussa Faki lors d'une réunion du Conseil de paix et de sécurité(CPS) de l'UA à Nouakchott, en prélude au sommet de l'UA dimanche et lundi.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.