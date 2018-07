Tunisie: Médenine-Municipales 2018 - Dix maires Ennahdha dont 4 femmes

Sur le continent, Fethi Abab (Ennahdha) a été élu maire de Ben Guedane, dans une ambiance tendue parmi entre certains élus et les citoyens présents. La séance a du continuer à huis clos. Abab a obtenu 19 voix sur 30. Dix conseillers municipaux ont refusé de voter, considérant l'opération comme formelle après les "connivences" établies entre la liste vainqueur et les autres élus, selon Chorkri Rhili, président de la liste indépendante « Ben Guerdane d'abord ».

L'élection des maires dans les trois municipalités s'est déroulée, normalement, sauf que l'élection des deux vice-présidents du conseil municipal de Djerba Ajim, deux candidats d'Ennahdha, Salah ouderni et Amani Ben Mimoun, a connu des désaccords avec les candidats de Nidaa Tounes et de la liste indépendante Wifak qui proposaient d'élire quatre vice-présidents au lieu de deux. Pour les candidats de Wifak ce désaccord est un indicateur d'exclusion.

Copyright © 2018 Tunis Afrique Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.