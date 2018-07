Afrique: Le 31ème sommet des chefs d'État de l'Union africaine s'est ouvert ce dimanche à Nouakchott

(Ouagadougou, 29 juin 2018). Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine (UA), se réuniront… Plus »

Selon un dernier rapport officiel sur la corruption en Afrique, le continent subit une saignée estimée à plus de 25 milliards de dollars. Les discussions se poursuivront dans la journée autour des sujets de grande préoccupation tels que la crise au Sahara, Le conflit libyen, l'état d'avancement du projet ZLECA etc..

Parmi les absents de ce raout, le Président Alassane Ouattara et Sa Majesté le Roi Mohamed VI, représentés respectivement par son Vice- Président Daniel Kablan Ducan et le ministre marocain des Affaires Étrangères, Nasser Bourita.

Copyright © 2018 Confidentiel Afrique. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.