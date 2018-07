Cote d'Ivoire: Ibrahim Kamara nommé sélectionneur des Eléphants

Coach intérimaire depuis le limogeage de Marc Wilmots, Ibrahim Kamara devient le sélectionneur officiel des Eléphants de Côte d'Ivoire. L'information a été rendue publique ce samedi au cours d'une conférence de presse organisée par le comité de recrutement mis en place par la Fédération ivoirienne de football (FIF).

« Kamara Ibrahim a été nommé pour un contrat de deux ans renouvelables qui prend fin le 30 juin 2020 », a indiqué l'instance dirigeante du football ivoirien dans un communiqué publié sur son site internet. « Le nouveau sélectionneur des Eléphants a pour objectif de qualifier les Eléphants à la CAN 2019 et surtout de préparer le groupe pour la CAN 2021 dont l'organisation a été attribuée à la Côte d'Ivoire », a précisé la FIF.

Détenteur d'un diplôme d'entraîneur obtenu en France, Ibrahim Kamara a été adjoint d'Hervé Renard puis de Michel Dussuyer et a pris part aux phases finales des CAN 2015 et 2017. Vainqueur de la CAN Cadet avec la Côte d'Ivoire en 2013, il est le troisième entraîneur local à prendre la tête de l'équipe A après Yéo Martial et François Zahoui.