Afrique: 'La volonté sans moyens n'est rien'

On en sait désormais un peu plus sur les montants levés par l'Etat pour sa stratégie… Plus »

Les réformes suscitent des résistances fortes et diverses. Certes 21 pays membres - sur 55 - se sont engagés à les soutenir. Mais elles n'ont pas été pour autant ratifiées par les Parlements. Et certains pays se montrent circonspects.

L'Europe et l'ONU s'engagent en échange à fournir le reste du budget et une partie des opérations. La dernière mesure concerne la mise en place d'une force de paix africaine pour gérer les conflits sur le continent.

Dans un avenir lointain, ces spécialistes poussent à la création sur le continent d'un marché unique (CFTA) pour les biens et la libre circulation des personnes afin d'accélérer le développement économique et fournir des revenus à l'organisation.

L'objectif de payer 25 % des opérations de paix et de sécurité, les plus coûteuses, est encore inaccessible. Pour améliorer ce ratio rapidement, le président rwandais s'est appuyé sur les propositions des neuf experts qu'il avait mandatés et sur l'appui de Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission de l'UA.

L'exemple le plus frappant est l'immense bâtiment qui lui sert de siège, entièrement offert et construit par la Chine.

