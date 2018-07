Sud-Soudan: Le cessez-le-feu a déjà été violé

Cette reprise des combats a en tout cas provoqué la colère du président de la Comission de l'Union africaine, Moussa Faki. Lors d'une réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'organisation à Nouakchott, ce samedi, il a appelé à prendre des mesures contre les protagonistes du conflit, habitués, a-t-il dit à « ne pas respecter leurs engagements » alors que « les situations humanitaires et sécuritaires sont des plus difficiles ».

Le porte-parole de l'armée sud-soudanaise, Lul Tuai Koang, a de son côté accusé les rebelles d'avoir mené des attaques coordonnées contre des positions de l'armée dans quatre Etats, pour gagner le plus de territoire possible avant un cessez-le-feu définitif.

Signé ce mercredi entre le président du Soudan du Sud Salva Kiir et son grand rival Riek Machar, ce énième accord était entré en vigueur ce samedi. Mais il a aussitôt été mis à mal par de nouveaux affrontements entre forces gouvernementales et unités rebelles.

