Afrique: UA - Faki présente son rapport sur la Sahara occidental, un moment "fort" selon des participants

NOUAKCHOTT - Le président de la Commission de l'Union africaine (UA), Moussa Mahamat Faki, a présenté dimanche à Nouakchott, lors d'une séance à huis clos, dans le cadre du 31e Sommet de l'organisation panafricaine, son rapport sur le Sahara occidental, un moment qualifié de "fort" par des participants.

Selon ces mêmes sources, la présentation de ce document par M. Faki est un "moment fort" du sommet, sachant que ce rapport intervient après sa tournée et celle de l'Envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara Occidental, Horst Kohler, dans la région.

UA: la question du Sahara occidental sera traitée comme un point "à part et séparé"

Il s'agit, pour de nombreux observateurs d'une "défaite cinglante" pour le Maroc, dont les délégués et les participants se sont fait discrets au Sommet de Nouakchott, d'autant que la question du Sahara occidental est inscrite à l'ordre du jour du Sommet, pour la première fois, comme un point "à part et séparé".

Cela permettra aux chefs d'Etat et de gouvernement, qui recevront pour la première fois également un "rapport exclusif et séparé" sur le Sahara occidental, d'aborder et de débattre à leur niveau de cette question.

Ce rapport a été établi conformément à une résolution du Sommet de l'UA de janvier dernier à Addis-Abeba, au cours duquel il a été demandé aussi à la République arabe sahraouie démocratique (RASD) et au Maroc de reprendre les négociations, à l'arrêt depuis 2012, en vue de résoudre le conflit.

Toujours, lors du précédant Sommet, les chefs d'Etat et de gouvernement africains avaient exprimé, dans une résolution adoptée par consensus, leur soutien à la relance du processus de négociation entre le Maroc et la RASD en vue de parvenir à une solution "durable" au conflit du Sahara occidental, qui soit "conforme à la lettre et à l'esprit des décisions pertinentes" de l'Organisation de l'Unité africaine (OUA), de l'Union africaine (UA) et des Nations unies.

Application de la recommandation du Conseil de sécurité: les entretiens avec Kohler étaient "sincères"

Le sommet avait aussi réitéré son appel aux deux Etats membres à s'engager "sans conditions préalables", dans des pourparlers "directs et sérieux", facilités par l'UA et l'ONU pour la tenue d'un référendum "libre et juste" pour l'autodétermination du peuple du Sahara occidental.

Tout en réaffirmant sa disponibilité à réactiver le Comité des chefs d'Etat et de gouvernement sur le Sahara occidental, institué par l'OUA en 1978, le sommet avait lancé un appel en direction des deux parties pour coopérer pleinement avec le Haut Représentant de l'UA pour le Sahara Occidental, l'ancien Président mozambicain, Joaquim A. Chissano, et l'Envoyé personnel du secrétaire général des Nations unies, Horst Kohler.

A la même occasion, la Conférence avait invité le Maroc, en tant qu'Etat membre de l'UA, à permettre le retour de la mission d'observation de l'UA à Laayoune occupée, et de permettre un "suivi indépendant" des droits de l'Homme dans le territoire.

Dans le même sillage, en janvier 2012, l'UA avait demandé à la Commission africaine des droits de l'Homme et des peuples (CADHP) d'entreprendre une mission dans le territoire occupé de la RASD en vue d'enquêter sur les violations des droits de l'Homme et en faire un rapport à la prochaine session ordinaire du Conseil exécutif en janvier 2013.

Le Polisario appuie les efforts de Kohler visant à permettre au peuple sahraoui d'exercer son droit à l'autodétermination

En exécution de cette décision, la CADHP avait adressé, en avril 2012, une note verbale au gouvernement marocain, lui demandant de lui assurer la sécurité de passage jusqu'au territoire occupé. Cette note verbale a été suivie d'une deuxième note en août 2012, mais aucune réponse n'a été reçue, à ce jour, de la part des autorités marocaines. La Commission n'a donc pas pu se rendre dans les territoires sahraouis occupés.