Gabon: GELE - Une nouvelle solution d'éclairage pour tous !

Le Gabon continue de subir plus qu'avant les effets négatifs de la crise économique, l'Etat et les populations cherchent par tous les moyens à réduire les coûts et dépenses. GELE offre, avec ses produits. LED une piste de solution Économique, Écologique et Durable.

En ouvrant cette entreprise en 2017, Ulrich Mbabou a voulu répondre à un besoin grandissant en ce qui concerne l'insuffisance et même voir l'absence d'éclairage public dans certains de nos quartiers et villes, mais aussi une solution qui permet à tous de réduire considérablement la consommation de l'électricité, le LED.

Seule entreprise gabonaise spécialisée dans le secteur, GELE opère dans l'installation de l'éclairage intérieur et extérieur, l'éclairage public ainsi que la maintenance. Avec comme partenaire Philips, OSRAM, CREE entre autre, les produits et solutions proposés sont haut de gamme avec une longue garantie.

