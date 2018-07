Afrique: Rapport Faki Mahamat sur le Sahara occidental - Pour une implication active de l'UA dans le processus de règlement

Nouakchott — La question du Sahara occidental a figuré à l'ordre du jour du 31ème Sommet de l'Union africaine qui l'a inscrite, pour examen par les chefs d'Etat et de Gouvernement, à la session à huis clos de ce Sommet.

L'examen de cette question s'est fait à la lumière d'un rapport présenté par le Président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, dans le cadre du mandat qui lui a été confié par la 29ème session de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement en juillet 2017, par la décision 653 qui lui a demandé de faire un rapport sur la question du Sahara occidental.

Ce rapport qui rend compte des interactions du président de la Commission avec les autorités des deux parties, le Maroc et le Front Polisario, ainsi qu'avec celles des pays voisins, l'Algérie et la Mauritanie, se prononce pour une "implication active" de l'Union africaine dans la recherche d'une solution au conflit, au titre de sa responsabilité dans la promotion de la paix et de la sécurité et de la stabilité sur l'ensemble du continent, et conformément aux instruments pertinents de l'UA et le rôle qui lui est reconnu en tant qu'organisation régionale, par la Charte des Nations unies.

Le rapport du président de la Commission souligne que le rôle de l'UA devrait viser à accompagner et à soutenir les efforts des Nations unies et de l'Envoyé personnel du SG de l'ONU, Horst Kohler.

Ce soutien de l'Union africaine, souligne le rapport, devra être basé sur les résolutions du Conseil de sécurité qui ont constamment demandé aux deux parties de reprendre, sans délais, de bonne foi et sans conditions préalables, les négociations directes, pour parvenir à une solution politique juste durable et mutuellement acceptable qui pourvoie à l'autodétermination du Peuple du Sahara occidental.