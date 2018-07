Sénégal: Var, fair-play, penalty annulé - La Fsf proteste auprès de la FIFA

Le 29 juin 2018, la Cour de Justice de la Cedeao, dans l'affaire Khalifa Ababacar Sall et cinq autres c/Etat du… Plus »

L'arbitrage du Serbe, Milorad Mazic, contre la Colombie a également été décrié par la Fsf qui l'a fustigé dans sa lettre de protestation adressée à la Fifa. En effet, suite au tacle de Sanchez sur Sadio Mané dans la surface de réparation, l'arbitre avait désigné le point de penalty, avant de revenir sur sa décision après recours au Var. Une décision que n'approuvent pas du tout les fédéraux qui ont argumenté que « l'arbitre qui était à quelques mètres de l'action était bien placé et donc n'aurait pas dû revenir sur sa décision et en plus, il aurait dû sanctionner le défenseur colombien fautif, d'un carton rouge direct ». De même, ils ont accusé l'arbitre serbe d'avoir fermé les yeux sur une faute de main très visible de Yerry Mina dans sa surface de réparation à la 76e minute.

Criant à l'injustice, la Fsf a jugé opportun d'adresser une requête à l'instance dirigeante du football mondial pour fustiger le manque de fair-play dont l'équipe japonaise a fait preuve. Les autorités fédérales sénégalaises ont estimé que « le Japon a littéralement refusé de jouer lorsqu'il a appris que la Colombie venait de marquer un but contre le Sénégal, un refus de jeu qui arrangeait le Japon mais qui est contraire aux principes gouvernant le football ». Pour preuve, ont précisé les fédéraux, l'entraîneur du Japon a confirmé en conférence de presse d'après-match, avoir pris cette décision de manipuler ce résultat du match en conservant le score de 1-0 qui arrangeait bien son équipe. La Fifa a également été interpellée par la Fsf sur la notion de classement au nombre de cartons qui « perd son sens et son intérêt dans un cas de figure pareil où l'équipe manquant de fair-play n'est nullement inquiétée par une sanction ».

Kaluga : Le Japon s'est qualifié, jeudi dernier, pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2018. Conscients que la Colombie avait ouvert le score contre le Sénégal dans l'autre match de la 3ème et dernière journée du Groupe H, les Samouraïs bleus avaient complètement refusé le jeu dans les dernières minutes de la rencontre face à la Pologne. La suite, tout le monde la connaît. A égalité parfaite avec le Sénégal, ils sont passés au ... fair-play (4 cartons jaunes contre 6 au Sénégal). Cette attitude qu'elle juge contraire aux règles d'éthique et de fair-play, a écœuré la Fédération sénégalaise de football.

