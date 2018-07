Afrique Australe: FP-SADC crée les bases pour le parlement régional

Luanda — La 43è Assemblée de la Session Plénière du Forum Parlementaire de la SADC, clôturée vendredi dernier à Luanda a crée des solides bases pour la transformation de cet organisme en parlement régional, un défis que l'on tente de relever depuis plus de 21 ans.

Bien que ce ne soit pas encore une question résolue, le président du Forum Parlementaire de la SADC, Fernando da Piedade Dias dos Santos, a déclaré que les membres dudit forum travaillaient ardûment en esprit d'équipe à cet effet, indiquant aussi que l'ambiance était propice pour atteindre l'objectif commun.

"Nous avons l'espérance d'atteindre l'objectif commun, mais il faut encore beaucoup de travaille pour convaincre les gouvernements et Chefs d'Etats de notre région et démontrer la pertinence de nos propositions pour le transformer et cesser d'être l'unique région dépourvus de parlement régional ", a-t-il indiqué.

La question qui a été au centre des attentions de ces assises devra figurer dans l'agenda du sommet d'août des Chefs d'Etats et de Gouvernement de la SADC prévue à Windhoek (Namibie).

Ce Forum a encouragé les parlements nationaux de la région de travailler avec leurs autorités sur la mise en œuvre d'un "Etat développementaliste" dans les contextes nationaux comme cadre politique pour les plans nationaux de développement.

L'État développementaliste est un modèle adopté par de nombreux pays asiatiques après la Seconde Guerre mondiale pour la modernisation rapide de leurs économies dans l'une des plus grandes industrialisations de l'ère contemporaine.

Ces assises ont également recommandé de continuer de travailler avec la participation volontaire dans le programme d'observation électoral du FP-SADC de longue date dans les prochaine élections dans les Etats membres de la région durant le biennal de 2018 et 2019 et d'aider à promouvoir des élections démocratiques et protéger l'intégrité des élections région.