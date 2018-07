Angola: Le pays s'engage à renforcer la coopération avec l'ONU pour lutter contre le terrorisme

Hermenegildo Félix a également alerté que les signes croissants de radicalisme associés aux récentes d'intolérance religieuse, probabilité d'adhésion des jeunes et ex-militaires aux groupes terroristes, mise en œuvre des bases de données de formation de ces groupes et leur financement, sont des actions qui requièrent une réponse rapide , énergétique et efficace des organes spécifiques des pays dont le succès dépend de la coopération internationale.

"Dans le contexte, le terrorisme représente une menace sans précédent à la stabilité et à la sécurité des Etats et du bien-être des personnes, à en juger par la façon dont les groupes radicaux mènent leurs actions", a indiqué le gouvernant angolais dans la conférence qui a avait comme thème général "Fortifier la coopération internationale pour lutter contre la menace croissante du terrorisme ".

Luanda — L'Angola s'engage à renforcer la coopération avec les agences spécialisées des Nations Unies pour améliorer sa capacité interne de lutter contre la menace terroriste et s'adapter aux stratégies régionales, a affirmé vendredi dernier à New York, le secrétaire d'Etat d'Intérieur pour la sécurité Technique, Hermenegildo José Félix.

