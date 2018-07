Angola: Restauration des Barrages évaluées à plus de USD 500 millions

António Ngongo a explique qu'en 2013, en conséquence du diagnostic que le gouvernement avait fait dans la province, les autorités provinciales ont élue comme priorité la production à grande échelle en vue de répondre à la demande interne et approvisionner les provinces voisines et exporter le surplus vers l'étranger.

Lubango — La réparation et réactivation des Barrages d'Embala do Rei, de Nampolo, de Arimba localisés respectivement dans les municipalités de Gambos, Chibia, Lubango et celui de Chicomba pour développer l'agriculture dans la région, nécessite d'environ 505 millions de dollars.

