Mali: Rencontre entre Mogherini et le Premier Ministre du Mali S.E. Soumeylou Boubeye Maïga

communiqué de presse

Bruxelles — - Aujourd'hui, la Haute Représentante/ Vice-Présidente Federica Mogherini a reçu le Premier Ministre du Mali de Soumeylou Boubeye Maïga à Bruxelles.

A l'approche des élections présidentielles au Mali le 29 juillet prochain, la Haute Représentante a souligné l'importance que l'élection ait lieu de manière transparente, pacifique et crédible pour contribuer à la stabilité du pays. Elle a confirmé que, suite à l'invitation du gouvernement malien, l'Union européenne est en train de déployer une mission d'observation électorale sur le terrain.

La situation sécuritaire au Mali et dans la région a également été abordée. La Haute Représentante Mogherini et le Premier Ministre M. Maïga ont discuté des progrès réalisés dans la mise en œuvre de l'Accord de Paix et Réconciliation au Mali, soulignant l'importance du soutien politique et financier de l'UE à la mise en œuvre de l'Accord.

Ils ont également discuté de la coopération des pays du G5 Sahel et de l'UE en matière de sécurité et lutte contre le terrorisme et le crime organisé dans la région, suite à la réunion ministérielle du 18 juin. La Haute Représentante / Vice-Présidente Mogherini a souligné que l'UE demeure prête à renforcer son soutien pour accélérer les actions du G5 Sahel, et notamment l'opérationnalisation de la Force conjointe, en fonction des besoins exprimés.

Suite aux allégations récentes sur des violations des droits de l'homme commises dans les régions du centre y compris dans le cadre des operations de la Force Conjointe du G5 Sahel, Mme Mogherini a salué l'engagement et l'action des autorités maliennes pour répondre à cette situation.

La question migratoire a également été discutée. La Haute Représentante a salué le partenariat constructif entre l'UE et le Mali visant à protéger les migrants des passeurs, lutter contre les réseaux de trafiquants et garantir un soutien financier pour le développement du pays. Tous deux ont insisté sur le fait que l'approche coopérative et de partenariat devait prévaloir, pour répondre aux intérêts respectifs des deux parties.

La Haute Représentante/Vice-Président Federica Mogherini a enfin indiqué que l'Union européenne était prête à renforcer son soutien au Mali pour avancer dans la paix et réconciliation dans tout le pays et pour contribuer au développement socioéconomique dans l'intérêt de tous les maliens.

Copyright Union européenne, 1995-2018

SOURCE Service européen pour l'action extérieure