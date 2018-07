Congo-Kinshasa: Le virus Ebola maîtrisé en RDC

Le célèbre médecin et activiste congolais Denis Mukwege a émis des doutes sur la… Plus »

"Ebola c'est une maladie socio-culturelle, la solution c'est dans la communauté. Les facteurs de risque même d'Ebola font partie des cultures africaines. Parce que quand vous avez un décès vous n'allez pas négliger le corps, vous n'allez pas le jeter, ce n'est pas possible. Quand votre frère est malade vous êtes obligé d'aller à son chevet vous occuper de lui. C'est ça la culture africaine. C'est pour cela qu'il faut que la communauté et les chefs traditionnels comprennent le danger, et là nous pouvons espérer en finir avec la maladie ", a confirmé de son côté le Dr Kebela Ilunga, épidémiologiste, pour qui cette maladie est due aux réalités africaines.

"Il y a plusieurs éléments qui y ont contribué. Ce qui a permis d'abord de maitriser la situation c'est un plan de riposte selon notre procédure. L'implication des peuples autochtones, c'est vraiment quelque chose qui a permis de rapidement contrôler la situation en sept semaines, c'est quand même assez exceptionnel qu'on ait pu contenir une épidémie qui a débuté dans trois foyers différents. Et c'est vrai que le vaccin a aussi permis de casser plus rapidement la chaine de transmission", assure Oly Illunga.

