Afrique: Nouveau sélectionneur en Côte d'Ivoire

Depuis 1960, il n'y avait eu jusqu'à présent que six entraîneurs ivoiriens. Le plus emblématique fut Yeo Martial qui conduisit les Eléphants à leur premier titre de champions d'Afrique en 1992 à Dakar. Yeo Martial faisait d'ailleurs partie du groupe des 5 qui a procédé à la désignation du nouveau sélectionneur.

Il a dirigé avec succès l'équipe nationale des U-17 avec laquelle il a remporté, en 2013 au Maroc, la CAN de la catégorie. Deux ans plus tard il était le deuxième adjoint d'Hervé Renard lorsque celui-ci a gagné la Coupe d'Afrique des Nations en 2015 à Bata, en Guinée Equatoriale.

Le successeur du Belge Marc Wilmots est connu. Il s'appelle Kamara Ibrahim. Et il est Ivoirien. Ancien défenseur du Stade d'Abidjan et de l'Africa Sports, il a tenté une petite carrière en France avant de poursuivre des études pour devenir entraîneur.

