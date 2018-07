Kenya: Le lac Turkana placé sur la liste du patrimoine en péril

Paléoanthropologue kényan, Richard Leakey a réalisé plusieurs découvertes majeures sur le Lac. Il est furieux. « Le lac disparaît parce que les Ethiopiens ont construit un barrage sur un des affluents du lac afin de produire de l'électricité. Dans les faits, l'Ethiopie veut surtout irriguer des champs de canne à sucre et de coton. Les pesticides et les résidus de fertilisants vont venir se répandre dans le lac qui sera probablement à sec dans 30 ans. Ce sera alors la deuxième mer d'Aral du monde, un désert de sols toxiques qui empoisonnent l'agriculture. Un véritable désastre. »

La liste du patrimoine mondial en péril s'est allongée jeudi 28 juin. L'Unesco vient d'y ajouter le lac Turkana. Plus grand lac désertique au monde, considéré comme le berceau de l'humanité, le lac Turkana, situé au Kenya, est menacé par un barrage hydroélectrique, Gibe III, le plus haut barrage d'Afrique construit par l'Ethiopie. Menacé aussi par des projets d'irrigation sur son principal affluent.

