Congo-Kinshasa: Appel à la vigilance des évêques congolais

En assemblée plénière à Kinshasa, les évêques reconnaissent des avancées dans le processus électoral. Mais ils réitèrent l'appel à la vigilance et à la communauté internationale.

La République démocratique du Congo a besoin d'un "nouveau leadership" et la classe politique doit éviter l'extrémisme qui risque de plonger le pays dans une crise plus profonde : c'est l'essentiel du message des évêques catholiques congolais à l'issue de leur assemblée plénière tenue a Kinshasa. Dans leur message intitulé "Sauvons le processus électoral" , la CENCO recommande aux Congolais de rester vigilants.

Des avancés, mais ...

Tout en reconnaissant les avancées accomplies dans le processus électoral, notamment l'existence d'un fichier électoral, les 47 cardinaux, archevêques et évêques membres de la CENCO mettent en garde contre des élections "biaisées" et appellent à "résister contre l'achat de la conscience".

"Le peuple congolais attend impatiemment une alternance démocratique qu'il a payé au prix de son sang et pour y parvenir, il faut avoir aux commandes de l'Etat des hommes et des femmes compétents et intègres qui aiment réellement le pays", estime l'abbé Donatien Nshole, secrétaire général de la CENCO.

Expertise des machines à voter

En ce qui concerne le président Kabila, les évêques catholiques recommandent le respect de la constitution et de l'accord politique de la Saint-Sylvestre. "Nous demandons au président de la République d'assumer ses responsabilités devant la nation et de prêter l'oreille aux aspirations du peuple congolais, en veillant au respect de la Constitution et de l'accord de la Saint-Sylvestre."

L'église catholique demande à la Céni, la Commission électorale, d'accéder à la demande d'une expertise nationale et internationale de la machine à voter qui fait polémique au sein de la classe politique. "Les évêques pensent que les conclusions d'une telle expertise indépendante pourront aider à trouver un consensus. Sans consensus au sujet de la machine à voter, il serait prudent de s'en tenir à ce qui est prévu dans le calendrier électoral, à savoir l'impression et le déploiement des bulletins de vote, des procès verbaux et des fiches de résultat", explique l'abbé Donatien Nshole.

Les évêques catholiques ont en outre invité la communauté internationale à poursuivre l'accompagnement du processus électoral et de placer l'intérêt supérieur du peuple congolais au centre des négociations diplomatiques.